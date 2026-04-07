Partenza cauta per i listini europei in attesa della scadenza dell'ultimatum di Trump all'Iran

(Teleborsa) - Piazza Affari progredisce senza grande slancio
, mentre i principali mercati europei perdono qualche posizione.
Partenza cauta per le borse europee
nella prima seduta post-festività. Occhi degli investitori puntati sulla scadenza fissata da Trump a mezzanotte di martedì: entro quell'ora l'Iran dovrà accettare un accordo che prevede 45 giorni di cessate il fuoco e la riapertura dello Stretto di Hormuz. In caso contrario, Trump ha minacciato di colpire "ogni ponte e ogni centrale elettrica" del paese, avvertendo che all'Iran ci vorrebbero "100 anni per ricostruire." L'Iran ha già respinto la proposta dei mediatori regionali. Nel frattempo, proseguono gli attacchi di Israele
contro Hezbollah in Libano, mentre l'Iran ha attaccato le infrastrutture energetiche
del Golfo Persico.
La chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz
continua a spingere i prezzi energetici
: il Brent sale dell'1,4% a 111,28 dollari al barile, il WTI balza del 2,1% a 114,74 dollari.
A Piazza Affari
partenza positiva per Stm
e Inwit
. Bene anche Fincantieri spinta dalla promozione di Jefferies
grazie a ordini record nel settore della difesa e un ciclo di generazione di cassa in accelerazione che rendono il titolo "materialmente sottovalutato."
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,154. Prevale la cautela sull'oro
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,23%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,23%.
Lo Spread
peggiora, toccando i +87 punti base, con un aumento di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,89%. Nello scenario borsistico europeo
incolore Francoforte
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, senza slancio Londra
, che negozia con un -0,1%, e performance modesta per Parigi
, che mostra un moderato rialzo dello 0,40%.
Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB
che sale dello 0,22% a 45.724 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 48.065 punti.
Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,67%); con analoga direzione, in frazionale progresso il FTSE Italia Star
(+0,61%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per STMicroelectronics
, che vanta un progresso del 3,30%.
Buona performance per Inwit
, che cresce del 2,57%.
Sostenuta Fincantieri
, con un discreto guadagno del 2,22%.
Resistente ENI
, che segna un piccolo aumento dell'1,07%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Leonardo
, che continua la seduta con -4,27%.
Vendite su Stellantis
, che registra un ribasso del 2,89%.
Tentenna DiaSorin
, con un modesto ribasso dello 0,84%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, NewPrinces
(+11,33%), BFF Bank
(+9,70%), Ferragamo
(+4,20%) e MFE A
(+4,06%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferretti
, che ottiene -2,44%.
Giornata fiacca per Cembre
, che segna un calo dello 0,87%.
Piccola perdita per ERG
, che scambia con un -0,78%.
Tentenna Sesa
, che cede lo 0,57%.