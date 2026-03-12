Cyberoo, incarico a Mediobanca come corporate broker. Si affiancherà ad Alantra

(Teleborsa) - Cyberoo
, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in cybersecurity per le imprese, ha conferito a Mediobanca l'incarico di Corporate Broker
, che si affiancherà ad Alantra
nelle attività di supporto alla società nello sviluppo e nella promozione dei rapporti con gli investitori istituzionali.
L'iniziativa si inserisce nel percorso di progressivo rafforzamento delle attività di Investor Relations
di Cyberoo, con l'obiettivo di ampliare ulteriormente la visibilità della società presso la comunità finanziaria e rendere ancora più efficace, continuativo e strutturato il dialogo con il mercato. L'incarico affidato a Mediobanca rientra in una strategia volta a consolidare ulteriormente il posizionamento di Cyberoo presso gli investitori istituzionali.
"L'affiancamento di Mediobanca risponde alla volontà di compiere un ulteriore passo nel rafforzamento della nostra presenza sul mercato dei capitali e di ampliare la qualità e l'intensità del dialogo con gli investitori. Riteniamo infatti che il percorso industriale, i risultati raggiunti e le prospettive di sviluppo della Società meritino una valorizzazione e una comprensione ancora più ampie da parte del mercato", dichiara Veronica Leonardi, CMO e Investor Relator
di Cyberoo.