Cyberoo, incarico a Mediobanca come corporate broker. Si affiancherà ad Alantra

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in cybersecurity per le imprese, ha, che si affiancherà adnelle attività di supporto alla società nello sviluppo e nella promozione dei rapporti con gli investitori istituzionali.L'iniziativa si inserisce neldi Cyberoo, con l'obiettivo di ampliare ulteriormente la visibilità della società presso la comunità finanziaria e rendere ancora più efficace, continuativo e strutturato il dialogo con il mercato. L'incarico affidato a Mediobanca rientra in una strategia volta a consolidare ulteriormente il posizionamento di Cyberoo presso gli investitori istituzionali."L'affiancamento di Mediobanca risponde alla volontà di compiere un ulteriore passo nel rafforzamento della nostra presenza sul mercato dei capitali e di ampliare la qualità e l'intensità del dialogo con gli investitori. Riteniamo infatti che il percorso industriale, i risultati raggiunti e le prospettive di sviluppo della Società meritino una valorizzazione e una comprensione ancora più ampie da parte del mercato", dichiaradi Cyberoo.