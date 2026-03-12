Milano 10:42
44.685 -0,20%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 10:42
10.317 -0,36%
Francoforte 10:41
23.624 -0,07%

ERG crolla a Piazza Affari con risultati e guidance sotto il consensus

Energia, Finanza
ERG crolla a Piazza Affari con risultati e guidance sotto il consensus
(Teleborsa) - Crolla a Piazza Affari il titolo ERG, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dopo che ha chiuso il 2025 con un EBITDA rettificato di 540 milioni di euro, -2,3% al di sotto del consensus di Bloomberg di circa 553 milioni di euro, mentre l'utile netto rettificato è stato di 155 milioni di euro, -9% al di sotto del consensus di circa 171 milioni di euro.

Il risultato dell'EBITDA rettificato è stato determinato da condizioni eoliche eccezionalmente deboli durante il periodo, che la società ha definito "tra le più basse mai registrate", in parte compensate dal contributo annuo della nuova capacità in Italia e all'estero. Il risultato dell'utile netto rettificato è stato determinato da oneri finanziari netti e ammortamenti superiori alle attese. Gli investimenti nell'esercizio 2025 sono stati di 235 milioni di euro e l'indebitamento netto dell'esercizio 2025 è stato di 2,1 miliardi di euro, leggermente superiore al consensus di 2 miliardi di euro.

ERG prevede un EBITDA rettificato di 520-590 milioni di euro per il 2026 (circa il 10% al di sotto del consensus al mid-point), investimenti tra 330 e 380 milioni di euro e indebitamento netto tra 1.950 e 2.050 milioni di euro.

"Riteniamo giustificata la performance negativa del prezzo delle azioni di ERG rispetto all'indice STOXX Europe 600 Utilities - scrivono gli analisti di Barclays - Ciò è dovuto principalmente a un EBITDA rettificato e a un utile netto rettificato rispettivamente inferiori alle aspettative del consensus, nonché a una guidance sull'utile netto per il 2026 inferiore di circa il 10% rispetto al consensus. La società prevede una guidance inferiore per l'esercizio 2026 rispetto al consensus, principalmente a causa di stime di prezzo dell'energia inferiori di circa il 50%, di una capacità netta inferiore di circa il 20% dopo la vendita della Svezia, di un impatto negativo a breve termine derivante dal repowering di circa il 20% e di altri fattori di circa il 10%".

"Pur riconoscendo il solido bilancio di ERG e l'interessante politica dei dividendi rispetto ai competitor del settore delle energie rinnovabili, la società si posiziona come neutrale nella nostra analisi relativa del benchmark per l'energia pulita, principalmente a causa della mancanza di una crescita significativa della capacità a medio termine, tra gli altri fattori", viene aggiunto.

ERG si attesta a 23,14 euro, con un calo del 6,32%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 22,73 e successiva a 22,31. Resistenza a 23,59.
Condividi
```