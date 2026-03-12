ERG crolla a Piazza Affari con risultati e guidance sotto il consensus

(Teleborsa) - Crolla a Piazza Affari
il titolo ERG
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dopo che ha chiuso il 2025
con un EBITDA rettificato di 540 milioni di euro, -2,3% al di sotto del consensus di Bloomberg di circa 553 milioni di euro, mentre l'utile netto rettificato è stato di 155 milioni di euro, -9% al di sotto del consensus di circa 171 milioni di euro.
Il risultato dell'EBITDA rettificato è stato determinato da condizioni eoliche eccezionalmente deboli durante il periodo
, che la società ha definito "tra le più basse mai registrate", in parte compensate dal contributo annuo della nuova capacità in Italia e all'estero. Il risultato dell'utile netto rettificato è stato determinato da oneri finanziari netti e ammortamenti superiori alle attese. Gli investimenti nell'esercizio 2025 sono stati di 235 milioni di euro e l'indebitamento netto dell'esercizio 2025 è stato di 2,1 miliardi di euro, leggermente superiore al consensus di 2 miliardi di euro.
ERG prevede
un EBITDA rettificato di 520-590 milioni di euro per il 2026
(circa il 10% al di sotto del consensus al mid-point), investimenti tra 330 e 380 milioni di euro e indebitamento netto tra 1.950 e 2.050 milioni di euro.
"Riteniamo giustificata la performance negativa del prezzo delle azioni di ERG rispetto all'indice STOXX Europe 600 Utilities
- scrivono gli analisti di Barclays
- Ciò è dovuto principalmente a un EBITDA rettificato e a un utile netto rettificato rispettivamente inferiori alle aspettative del consensus, nonché a una guidance sull'utile netto per il 2026 inferiore di circa il 10% rispetto al consensus. La società prevede una guidance inferiore per l'esercizio 2026 rispetto al consensus, principalmente a causa di stime di prezzo dell'energia inferiori di circa il 50%, di una capacità netta inferiore di circa il 20% dopo la vendita della Svezia, di un impatto negativo a breve termine derivante dal repowering di circa il 20% e di altri fattori di circa il 10%".
"Pur riconoscendo il solido bilancio di ERG e l'interessante politica dei dividendi rispetto ai competitor
del settore delle energie rinnovabili, la società si posiziona come neutrale nella nostra analisi relativa del benchmark per l'energia pulita, principalmente a causa della mancanza di una crescita significativa della capacità a medio termine
, tra gli altri fattori", viene aggiunto.ERG si attesta a 23,14 euro, con un calo del 6,32%
. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 22,73 e successiva a 22,31. Resistenza a 23,59.