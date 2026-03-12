ERG, Merli: lavoriamo al piano in attesa che si delinei meglio scenario di mercato e regolatorio

(Teleborsa) - "Chiudiamo il 2025 con un margine operativo lordo in leggera crescita rispetto al 2024 nonostante una ventosità eccezionalmente bassa
, grazie al contributo della nuova capacità installata in Italia e all'estero". Lo ha detto Paolo Merli, Amministratore Delegato
di ERG
, commentando i risultati 2025
.
"Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le linee guida strategiche su cui lavoreremo nel corso del 2026 per definire al meglio il prossimo Piano Industriale quinquennale, che contiamo di presentare tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2027, in attesa che si delinei meglio lo scenario di mercato e regolatorio
", ha spiegato.
"Per il 2026 abbiamo priorità chiare: la costruzione di circa 230 MW e lo sviluppo di altri 700 MW, equamente suddivisi in progetti di repowering eolico e sistemi di accumulo, con l'obiettivo entro la fine dell'anno, di renderli idonei a partecipare ad aste o negoziare PPA per stabilizzarne le produzioni nel lungo termine - ha detto Merli - In parallelo nel 2026 ci concentreremo sul valutare opportunità di asset rotation
per definire al meglio il posizionamento geografico del Gruppo nel lungo termine".