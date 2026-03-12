Milano 17:23
44.518 -0,57%
Nasdaq 17:23
24.693 -1,09%
Dow Jones 17:23
47.025 -0,83%
Londra 17:23
10.309 -0,43%
Francoforte 17:23
23.616 -0,10%

Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Utilities
L'Indice Utilities dell'Area Euro continua la giornata in aumento dell'1,39%.
Condividi
```