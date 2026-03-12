Eventi e scadenze del 12 marzo 2026

(Teleborsa) -
Giovedì 12/03/2026 Appuntamenti
: Seduta Plenaria del Parlamento europeo - Starsburgo
- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio (da lunedì 09/03/2026 a giovedì 12/03/2026) MIPIM 2026 - The Global Urban Festival
- Palais des Festivals, Cannes - Appuntamento internazionale dedicato al Real Estate, all'edilizia e allo sviluppo urbano e immobiliare che riunirà leader del settore per discutere di sostenibilità, rigenerazione urbana e investimenti, con un focus speciale sull'intelligenza artificiale e la decarbonizzazione. Philippe Aghion, Nobel per l'Economia, aprirà l'evento (da lunedì 09/03/2026 a venerdì 13/03/2026) LetExpo - Logistic Eco Transport
- Veronafiere - 5ª edizione dell'evento di riferimento per il trasporto, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità. Organizzata da ALIS con Veronafiere, evento di riferimento per i principali player italiani ed internazionali, con la partecipazione di numerosi membri del Governo e delle Istituzioni oltre alle principali imprese di trasporto stradale, marittimo e ferroviario. LetExpo 2026 si distinguerà per l'innovazione, con focus su intelligenza artificiale e tecnologie digitali applicate a trasporti e logistica (da martedì 10/03/2026 a venerdì 13/03/2026) Dronitaly 2026
- Ex-Gam Congress Center, Bologna - Undicesima edizione dell'unica manifestazione internazionale in Italia dedicata alla filiera dei droni civili ad uso professionale. Con la partecipazione di aziende leader, italiane ed estere, la manifestazione rappresenta una piattaforma strategica per favorire l'incontro tra operatori, istituzioni e stakeholder di settore (da mercoledì 11/03/2026 a venerdì 13/03/2026) Didacta Italia 2026
- Fortezza da Basso, Firenze - Evento di INDIRE che promuove la formazione e l'innovazione del mondo della scuola con oltre 400 eventi tra workshop e seminari di formazione. La Banca d'Italia sarà presente con un suo stand (da mercoledì 11/03/2026 a venerdì 13/03/2026) BMT 2026 - Borsa Mediterranea del Turismo
- Mostra d'Oltremare, Napoli - 29ª edizione della principale borsa turistica organizzata nel Sud Italia da Progecta. La manifestazione sarà inaugurata dal ministro del turismo, Daniela Santanchè. Saranno presenti tutti i big del Turismo: tour operator, compagnie crocieristiche, catene alberghiere, compagnie aeree, di navigazione, ferroviarie e il vasto universo di attività economiche ed imprenditoriali collegate al turismo (da giovedì 12/03/2026 a sabato 14/03/2026) IEA (US International Energy Agency)
- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio
08:00 - BMW Group - Conferenza Annuale 2026
- Evento online durante il quale verranno presentati i risultati dell'esercizio finanziario 2025 e sarà fornita una panoramica sull'anno 2026, segnato dal debutto della Neue Klasse. Al termine della presentazione seguirà una sessione di Q&A con l'intero Consiglio di Amministrazione di BMW AG
08:30 - DHL Global Connectedness Report 2026
- DHL Group, in occasione della presentazione del Global Connectedness Report 2026 che si terrà ad Hanoi (Vietnam),organizza un media briefing online per la presentazione dei principali insight del rapporto, realizzato in collaborazione con la NYU Stern School of Business. Partecipano Mike Parra, CEO DHL Express Europe e il Prof. Steven A. Altman, NYU Stern School of Business, autore principale del report
09:30 - "Decodifica i mercati del 2026: strategie concrete tra geopolitica, ETF e certificati" (Padova)
- Hilton Garden Inn, Padova - Tappa di Padova del Roadshow di Websim By Intermonte, dedicato a consulenti finanziari, private banker e investitori professionali, pensato per affiancarli nella costruzione di portafogli efficaci e coerenti con le diverse esigenze di investimento. Tra gli interventi, Marco Olivi (Portfolio Analyst di Intermonte) e Paolo Nogara (Analyst & Product Specialist di Websim)
09:30 - “Dall'emergenza alla prevenzione: la sicurezza del territorio come missione nazionale”
- Camera dei deputati - Giornata di studio promossa dalla Presidenza della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico. Interverranno, tra gli altri, Pino Bicchielli, Giorgio Mulè, Alessandra Gallone, Roberto Troncarelli, Fabio Ciciliano, Vannia Gava, Federica Brancaccio, Nello Musumeci, Fabrizio Curcio, Paola Frassinetti. Modera Susanna Petruni
10:00 - Istat
- Il mercato del lavoro - IV Trimestre 2025
10:00 - Presentazione MACFRUT 2026
- Agenzia ICE a Roma - Presentazione della 43ª edizione di MACFRUT, Fiera internazionale della filiera dell'ortofrutta, in programma al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 Aprile 2026. Alla conferenza stampa sarà presente il Ministro del MASAF Francesco Lollobrigida
11:00 - Presentazione Rapporto Cyber Index PMI 2025
- Generali Italia, Roma - Presentazione del Rapporto CIP promosso da Generali e Confindustria, al quale interverranno, tra gli altri, Massimo Monacelli (General Manager, Generali Italia), Fausto Bianchi (Presidente di Piccola Industria, Confindustria), Pietro Labriola (Delegato del Presidente di Confindustria per la Transizione Digitale), Bruno Frattasi (Direttore Generale ACN) e Remo Marini (Group Chief Security Officer, Generali)
15:00 - Question time - Ministro Urso
- Senato della Repubblica - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al Senato Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta medio-lungo Aziende
: Acea
- CDA: Bilancio Adobe Systems
- Risultati di periodo Aeffe
- Appuntamento: Conference call alle ore 16.00 - CDA: Approvazione della bozza di bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2025 Alerion Clean Power
- CDA: Bilancio Alibaba
- Risultati di periodo Aquafil
- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria - CDA: Approvazione Progetto di Bilancio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 Avio
- CDA: Approvazione della Relazione Annuale 2025 comprendente il progetto di Bilancio, il Bilancio consolidato e la Rendicontazione di Sostenibilità Banca Ifis
- CDA: Bilancio Banca Mediolanum
- Appuntamento: Comunicato stampa e conference call con gli analisti finanziari - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale e per convocazione Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025 Banco Desio
- CDA: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025 BMW
- Risultati di periodo: Q4 2025 Caltagirone SpA
- CDA: Bilancio Circle
- CDA: Bilancio Credem
- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31.12.2025 Culti Milano
- CDA: Bilancio Cy4Gate
- CDA: Bilancio Daimler Truck Holding
- Risultati di periodo: FY 2025 D'Amico
- CDA: Bilancio Deutsche Bank
- Risultati di periodo: Q4 2025 Dollar General
- Risultati di periodo E.P.H.
- CDA: Bilancio Enervit
- CDA: Bilancio EQUITA
- CDA: Approvazione progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 Fiera Milano
- CDA: Bilancio Fine Foods & Pharmaceuticals NTM
- CDA: Bilancio Gefran
- CDA: Bilancio Generali Assicurazioni
- Appuntamento: Pubblicazione dei Risultati consolidati al 31 dicembre 2025 Lennar Corporation
- Risultati di periodo Orsero
- CDA: Bilancio Reply
- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2025 RWE
- Risultati di periodo: FY 2025 Safilo
- CDA: Bilancio Sesa
- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive TXT E-solutions
- CDA: Bilancio Zalando
- Risultati di periodo: Q4 2025 Zignago Vetro
