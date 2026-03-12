Eventi e scadenze del 12 marzo 2026

Giovedì 12/03/2026

Acea

Adobe Systems

Aeffe

Alerion Clean Power

Alibaba

Aquafil

Avio

Banca Ifis

Banca Mediolanum

Banco Desio

BMW

Caltagirone SpA

Circle

Credem

Culti Milano

Cy4Gate

Daimler Truck Holding

D'Amico

Deutsche Bank

Dollar General

E.P.H.

Enervit

EQUITA

Fiera Milano

Fine Foods & Pharmaceuticals NTM

Gefran

Generali Assicurazioni

Lennar Corporation

Orsero

Reply

RWE

Safilo

Sesa

TXT E-solutions

Zalando

Zignago Vetro

(Teleborsa) -- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Palais des Festivals, Cannes - Appuntamento internazionale dedicato al Real Estate, all'edilizia e allo sviluppo urbano e immobiliare che riunirà leader del settore per discutere di sostenibilità, rigenerazione urbana e investimenti, con un focus speciale sull'intelligenza artificiale e la decarbonizzazione. Philippe Aghion, Nobel per l'Economia, aprirà l'evento- Veronafiere - 5ª edizione dell'evento di riferimento per il trasporto, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità. Organizzata da ALIS con Veronafiere, evento di riferimento per i principali player italiani ed internazionali, con la partecipazione di numerosi membri del Governo e delle Istituzioni oltre alle principali imprese di trasporto stradale, marittimo e ferroviario. LetExpo 2026 si distinguerà per l'innovazione, con focus su intelligenza artificiale e tecnologie digitali applicate a trasporti e logistica- Ex-Gam Congress Center, Bologna - Undicesima edizione dell'unica manifestazione internazionale in Italia dedicata alla filiera dei droni civili ad uso professionale. Con la partecipazione di aziende leader, italiane ed estere, la manifestazione rappresenta una piattaforma strategica per favorire l'incontro tra operatori, istituzioni e stakeholder di settore- Fortezza da Basso, Firenze - Evento di INDIRE che promuove la formazione e l'innovazione del mondo della scuola con oltre 400 eventi tra workshop e seminari di formazione. La Banca d'Italia sarà presente con un suo stand- Mostra d'Oltremare, Napoli - 29ª edizione della principale borsa turistica organizzata nel Sud Italia da Progecta. La manifestazione sarà inaugurata dal ministro del turismo, Daniela Santanchè. Saranno presenti tutti i big del Turismo: tour operator, compagnie crocieristiche, catene alberghiere, compagnie aeree, di navigazione, ferroviarie e il vasto universo di attività economiche ed imprenditoriali collegate al turismo- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio08:00 -- Evento online durante il quale verranno presentati i risultati dell'esercizio finanziario 2025 e sarà fornita una panoramica sull'anno 2026, segnato dal debutto della Neue Klasse. Al termine della presentazione seguirà una sessione di Q&A con l'intero Consiglio di Amministrazione di BMW AG08:30 -- DHL Group, in occasione della presentazione del Global Connectedness Report 2026 che si terrà ad Hanoi (Vietnam),organizza un media briefing online per la presentazione dei principali insight del rapporto, realizzato in collaborazione con la NYU Stern School of Business. Partecipano Mike Parra, CEO DHL Express Europe e il Prof. Steven A. Altman, NYU Stern School of Business, autore principale del report09:30 -- Hilton Garden Inn, Padova - Tappa di Padova del Roadshow di Websim By Intermonte, dedicato a consulenti finanziari, private banker e investitori professionali, pensato per affiancarli nella costruzione di portafogli efficaci e coerenti con le diverse esigenze di investimento. Tra gli interventi, Marco Olivi (Portfolio Analyst di Intermonte) e Paolo Nogara (Analyst & Product Specialist di Websim)09:30 -- Camera dei deputati - Giornata di studio promossa dalla Presidenza della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico. Interverranno, tra gli altri, Pino Bicchielli, Giorgio Mulè, Alessandra Gallone, Roberto Troncarelli, Fabio Ciciliano, Vannia Gava, Federica Brancaccio, Nello Musumeci, Fabrizio Curcio, Paola Frassinetti. Modera Susanna Petruni10:00 -- Il mercato del lavoro - IV Trimestre 202510:00 -- Agenzia ICE a Roma - Presentazione della 43ª edizione di MACFRUT, Fiera internazionale della filiera dell'ortofrutta, in programma al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 Aprile 2026. Alla conferenza stampa sarà presente il Ministro del MASAF Francesco Lollobrigida11:00 -- Generali Italia, Roma - Presentazione del Rapporto CIP promosso da Generali e Confindustria, al quale interverranno, tra gli altri, Massimo Monacelli (General Manager, Generali Italia), Fausto Bianchi (Presidente di Piccola Industria, Confindustria), Pietro Labriola (Delegato del Presidente di Confindustria per la Transizione Digitale), Bruno Frattasi (Direttore Generale ACN) e Remo Marini (Group Chief Security Officer, Generali)15:00 -- Senato della Repubblica - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al Senato- Asta medio-lungo- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call alle ore 16.00 - CDA: Approvazione della bozza di bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2025- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria - CDA: Approvazione Progetto di Bilancio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025- CDA: Approvazione della Relazione Annuale 2025 comprendente il progetto di Bilancio, il Bilancio consolidato e la Rendicontazione di Sostenibilità- CDA: Bilancio- Appuntamento: Comunicato stampa e conference call con gli analisti finanziari - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale e per convocazione Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025- CDA: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025- Risultati di periodo: Q4 2025- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31.12.2025- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo: FY 2025- CDA: Bilancio- Risultati di periodo: Q4 2025- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2025- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Pubblicazione dei Risultati consolidati al 31 dicembre 2025- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2025- Risultati di periodo: FY 2025- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive- CDA: Bilancio- Risultati di periodo: Q4 2025- CDA: Bilancio