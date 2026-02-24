Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari zavorrata dalle banche

(Teleborsa) - Seduta negativa per il listino milanese
, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. Giornata negativa per l'oro
, che continua la seduta a 5.167 dollari l'oncia, in calo dell'1,17%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 66,44 dollari per barile.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,31%. Tra i listini europei
resta vicino alla parità Francoforte
(-0,11%), sostanzialmente debole Londra
, che registra una flessione dello 0,28%, e piatta Parigi
, che tiene la parità.
Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB
che continua la seduta con un leggero calo dello 0,46%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 49.177 punti.
Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,02%); guadagni frazionali per il FTSE Italia Star
(+0,24%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Ferrari
(+2,24%), Stellantis
(+2,21%), STMicroelectronics
(+1,84%) e Italgas
(+1,73%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su BPER Banca
, che prosegue le contrattazioni a -3,06%.
Soffre Banca Popolare di Sondrio
, che evidenzia una perdita del 2,80%.
Preda dei venditori Intesa Sanpaolo
, con un decremento del 2,61%.
Si concentrano le vendite su Banca MPS
, che soffre un calo del 2,38%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Carel Industries
(+5,26%), Avio
(+3,73%), GVS
(+2,55%) e Fiera Milano
(+2,35%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su BFF Bank
, che continua la seduta con -4,34%.
Vendite su Sesa
, che registra un ribasso dell'1,81%.
Seduta negativa per Banco Desio
, che mostra una perdita dell'1,77%.
Sotto pressione Reply
, che accusa un calo dell'1,64%.