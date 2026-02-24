Milano 12:21
46.507 -0,41%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 12:21
10.668 -0,16%
Francoforte 12:21
24.959 -0,13%

Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari zavorrata dalle banche

(Teleborsa) - Seduta negativa per il listino milanese, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità.

L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. Giornata negativa per l'oro, che continua la seduta a 5.167 dollari l'oncia, in calo dell'1,17%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 66,44 dollari per barile.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,31%.

Tra i listini europei resta vicino alla parità Francoforte (-0,11%), sostanzialmente debole Londra, che registra una flessione dello 0,28%, e piatta Parigi, che tiene la parità.

Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,46%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 49.177 punti.

Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,02%); guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,24%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Ferrari (+2,24%), Stellantis (+2,21%), STMicroelectronics (+1,84%) e Italgas (+1,73%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su BPER Banca, che prosegue le contrattazioni a -3,06%.

Soffre Banca Popolare di Sondrio, che evidenzia una perdita del 2,80%.

Preda dei venditori Intesa Sanpaolo, con un decremento del 2,61%.

Si concentrano le vendite su Banca MPS, che soffre un calo del 2,38%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Carel Industries (+5,26%), Avio (+3,73%), GVS (+2,55%) e Fiera Milano (+2,35%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su BFF Bank, che continua la seduta con -4,34%.

Vendite su Sesa, che registra un ribasso dell'1,81%.

Seduta negativa per Banco Desio, che mostra una perdita dell'1,77%.

Sotto pressione Reply, che accusa un calo dell'1,64%.
