Milano 9:58
44.713 -0,13%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 9:58
10.314 -0,38%
23.587 -0,23%

Francoforte: andamento negativo per Continental

Migliori e peggiori, In breve
Ribasso per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, che presenta una flessione del 2,75%.
