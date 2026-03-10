Milano 13:36
44.914 +2,02%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:36
10.385 +1,32%
Francoforte 13:36
23.855 +1,91%

Francoforte: amplia il rialzo Continental

Brilla la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, che passa di mano con un aumento del 5,23%.
