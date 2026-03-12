Francoforte: rosso per Commerzbank
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la banca tedesca, che presenta una flessione dell'1,94% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Commerzbank rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La situazione di medio periodo della banca d'affari resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 31,24 Euro. Supporto visto a quota 30,64. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 31,84.
