Francoforte: rosso per Commerzbank

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la banca tedesca , che presenta una flessione dell'1,94% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Commerzbank rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La situazione di medio periodo della banca d'affari resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 31,24 Euro. Supporto visto a quota 30,64. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 31,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



