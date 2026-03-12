Milano 10:01
Francoforte: sviluppi positivi per Zalando

(Teleborsa) - Grande giornata per la società che vende calzature e moda online, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,31%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Zalando rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni tecniche complessive di Zalando evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 20,75 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 22,19. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 19,91.

