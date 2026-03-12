Francoforte: sviluppi positivi per Zalando

società che vende calzature e moda online

(Teleborsa) - Grande giornata per la, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,31%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni tecniche complessive dievidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 20,75 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 22,19. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 19,91.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)