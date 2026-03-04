Milano 14:44
45.274 +1,81%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:44
10.576 +0,88%
Francoforte 14:44
24.218 +1,80%

Francoforte: positiva la giornata per Zalando

Migliori e peggiori
Francoforte: positiva la giornata per Zalando
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che vende calzature e moda online, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,85%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zalando, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Zalando mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 19,26 Euro con area di resistenza individuata a quota 19,66. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 19.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```