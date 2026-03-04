Francoforte: positiva la giornata per Zalando

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che vende calzature e moda online
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,85%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zalando
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Zalando
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 19,26 Euro con area di resistenza individuata a quota 19,66. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 19.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)