Spotify, guidance sopra le attese. Abbonati premium raggiungono 290 milioni

Spotify

(Teleborsa) -, colosso svedese dello streaming di musica e podcast, ha chiuso il quarto trimestre dell'esercizio 2025 conche sono cresciuti del 10% su base annua, raggiungendo i 290 milioni, superando la guidance di 289 milioni. Glisono aumentati dell'11% su base annua, raggiungendo i 751 milioni, superando la previsione di 745 milioni.sono aumentati del 13% su base annua a cambi costanti, raggiungendo i 4,5 miliardi di euro, in linea con la guidance. Ilè migliorato di 83 punti base su base annua, raggiungendo il 33,1%. L'ha raggiunto i 701 milioni di euro (con un margine del 15,5%), superando la guidance di 620 milioni. Ilha chiuso a 834 milioni di euro, portando la generazione di free cash flow per l'intero anno 2025 a 2,9 miliardi di euro.Lesono di: totale di 759 milioni di utenti attivi attivi (MAU), che implica l'aggiunta di circa 8 milioni di nuovi utenti attivi attivi (MAU) netti nel trimestre; totale di 293 milioni di abbonati Premium, che implica l'aggiunta di circa 3 milioni di nuovi abbonati netti nel trimestre; un fatturato totale di 4,5 miliardi di euro, un margine lordo del 32,8% e un utile operativo di 660 milioni di euro (rispetto alla stima media degli analisti di 652,3 milioni di euro, secondo dati LSEG)."Oggi, ciò che abbiamo realmente costruito è una piattaforma tecnologica per l'audio e, sempre di più, per tutti i modi in cui i creatori interagiscono con il pubblico - ha commentato- E questa identità avrà ancora più importanza in futuro. La prossima ondata di cambiamenti tecnologici - intelligenza artificiale, nuove interfacce, dispositivi indossabili, nuovi modi di interagire con i contenuti - rimodellerà il modo in cui le persone scoprono e vivono l'audio e i media. Continueremo a sviluppare la tecnologia per risolvere i difficili problemi che ci attendono - nella musica, nei podcast, nei libri, nei video, nei live e in cose che non abbiamo ancora sviluppato".