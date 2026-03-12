Milano 10:01
Londra: brillante l'andamento di Rentokil Initial

(Teleborsa) - Scambia in profit il distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene, che lievita del 2,18%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rentokil Initial evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rentokil Initial rispetto all'indice.


Lo status tecnico di breve periodo di Rentokil Initial mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4,804 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 4,74. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 4,868.

