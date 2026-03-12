New York: Bio-Techne in forte calo

(Teleborsa) - A picco il produttore di anticorpi e proteine per scopi di ricerca e clinici , che presenta un pessimo -6,44%.



L'andamento di Bio-Techne nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario di Bio-Techne si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 48,67 USD. Prima resistenza a 52,84. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 47,18.



