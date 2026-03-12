New York: Dow, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Effervescente l' azienda che produce plastiche elaborate e di base , che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,26%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Dow rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di Dow mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 38 USD. Rischio di discesa fino a 35,96 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 40,04.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



