Migliori e peggiori
A New York, forte ascesa per Dow
(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda che produce plastiche elaborate e di base, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,38%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Dow più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Dow classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 34,71 USD e primo supporto individuato a 33,33. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 36,09.

