Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:50
24.667 +0,10%
Dow Jones 19:50
47.149 -0,74%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

New York: acquisti a mani basse su Dow

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda che produce plastiche elaborate e di base, che tratta in rialzo del 5,68%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Dow più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Dow rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 35,79 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 34,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 37,08.

