New York: acquisti a mani basse su Dow

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda che produce plastiche elaborate e di base
, che tratta in rialzo del 5,68%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Dow
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Dow
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 35,79 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 34,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 37,08.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)