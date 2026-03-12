Milano
17:24
44.511
-0,59%
Nasdaq
17:24
24.689
-1,10%
Dow Jones
17:24
47.001
-0,88%
Londra
17:24
10.309
-0,43%
Francoforte
17:24
23.605
-0,15%
Giovedì 12 Marzo 2026, ore 17.41
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: i venditori si accaniscono su Baker Hughes Company
New York: i venditori si accaniscono su Baker Hughes Company
Migliori e peggiori
,
In breve
12 marzo 2026 - 16.10
Ribasso per la
società leader nella tecnologia al servizio dell'energia
, che passa di mano in perdita del 6,22%.
Condividi
Leggi anche
New York: nuovo spunto rialzista per Baker Hughes Company
New York: movimento negativo per Baker Hughes Company
New York: scambi al rialzo per Baker Hughes Company
New York: brusca correzione per Baker Hughes Company
Titoli e Indici
Baker Hughes
-5,04%
Altre notizie
New York: in calo Baker Hughes Company
Baker Hughes valuta vendita di Waygate Technologies per 1,5 miliardi di dollari
New York: i venditori si accaniscono su CrowdStrike Holdings
New York: i venditori si accaniscono su CrowdStrike Holdings
New York: i venditori si accaniscono su CoStar
New York: i venditori si accaniscono su MicroStrategy Incorporated
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto