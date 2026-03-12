New York: brusca correzione per Baker Hughes Company

(Teleborsa) - A picco la società leader nella tecnologia al servizio dell'energia , che presenta un pessimo -6,22%.



L'andamento di Baker Hughes Company nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Baker Hughes Company , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 54,28 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 57,22. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 53,27.



