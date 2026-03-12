New York: scambi in forte rialzo per CF Industries Holdings
(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati, che sta mettendo a segno un rialzo del 10,41%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di CF Industries Holdings più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 135,2 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 128,4. L'equilibrata forza rialzista di CF Industries Holdings è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 142.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
