New York: scambi in forte rialzo per CF Industries Holdings

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati , che sta mettendo a segno un rialzo del 10,41%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di CF Industries Holdings più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 135,2 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 128,4. L'equilibrata forza rialzista di CF Industries Holdings è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 142.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



