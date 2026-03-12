New York: spinge in avanti Mosaic

(Teleborsa) - Brilla il produttore di fertilizzanti , che passa di mano con un aumento del 9,35%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Mosaic più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 32,66 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 30,69. L'equilibrata forza rialzista di Mosaic è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 34,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



