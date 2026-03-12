Milano 17:35
44.456 -0,71%
Nasdaq 19:33
24.622 -1,37%
Dow Jones 19:33
46.800 -1,30%
Londra 17:35
10.305 -0,47%
Francoforte 17:35
23.590 -0,21%

New York: spinge in avanti Mosaic

Migliori e peggiori
New York: spinge in avanti Mosaic
(Teleborsa) - Brilla il produttore di fertilizzanti, che passa di mano con un aumento del 9,35%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Mosaic più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 32,66 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 30,69. L'equilibrata forza rialzista di Mosaic è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 34,63.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
