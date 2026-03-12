Perde ERG sul mercato di Piazza Affari

(Teleborsa) - Pressione sulla società attiva nel settore delle energie rinnovabili
, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,91%.
La tendenza ad una settimana di ERG
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico del primo produttore di energia eolica in Italia
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 23,65 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 22,79. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 24,51.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)