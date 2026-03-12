Milano 10:04
Perde ERG sul mercato di Piazza Affari

(Teleborsa) - Pressione sulla società attiva nel settore delle energie rinnovabili, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,91%.

La tendenza ad una settimana di ERG è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico del primo produttore di energia eolica in Italia è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 23,65 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 22,79. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 24,51.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
