Perde ERG sul mercato di Piazza Affari

società attiva nel settore delle energie rinnovabili

ERG

FTSE Italia Mid Cap

primo produttore di energia eolica in Italia

(Teleborsa) - Pressione sulla, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,91%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo status tecnico delè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 23,65 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 22,79. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 24,51.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)