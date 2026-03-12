Milano 10:04
Piazza Affari: andamento sostenuto per Avio

Piazza Affari: andamento sostenuto per Avio
Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda aerospaziale italiana, con una variazione percentuale dell'1,89%.
