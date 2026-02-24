Milano
11:08
46.568
-0,28%
Nasdaq
23-feb
24.709
-1,21%
Dow Jones
23-feb
48.804
-1,66%
Londra
11:08
10.666
-0,17%
Francoforte
11:08
24.952
-0,16%
Martedì 24 Febbraio 2026, ore 11.25
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: andamento rialzista per Avio
Piazza Affari: andamento rialzista per Avio
Migliori e peggiori
,
In breve
,
Spazio
24 febbraio 2026 - 09.35
Rialzo marcato per l'
azienda aerospaziale italiana
, che tratta in utile del 3,01% sui valori precedenti.
