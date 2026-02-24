Milano 11:08
46.568 -0,28%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 11:08
10.666 -0,17%
Francoforte 11:08
24.952 -0,16%

Piazza Affari: andamento rialzista per Avio

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Piazza Affari: andamento rialzista per Avio
Rialzo marcato per l'azienda aerospaziale italiana, che tratta in utile del 3,01% sui valori precedenti.
