Milano 17:35
46.280 -1,97%
Nasdaq 17:38
24.900 -0,24%
Dow Jones 17:38
48.765 -0,44%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:35
24.638 -2,56%

Piazza Affari: scatto rialzista per Avio
Protagonista l'azienda aerospaziale italiana, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,79%.
