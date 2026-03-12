Milano 12:38
44.641 -0,29%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 12:38
10.344 -0,10%
Francoforte 12:38
23.678 +0,16%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Zignago Vetro

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di contenitori in vetro, in guadagno del 2,14% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Zignago Vetro rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario tecnico della società industriale mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 6,987 Euro con area di resistenza individuata a quota 7,287. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 6,813.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
