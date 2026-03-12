Piazza Affari: andamento sostenuto per Zignago Vetro

produttore di contenitori in vetro

FTSE Italia Mid Cap

Zignago Vetro

società industriale

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il, in guadagno del 2,14% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario tecnico dellamostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 6,987 Euro con area di resistenza individuata a quota 7,287. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 6,813.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)