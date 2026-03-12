Zignago Vetro, conti in calo nel 2025 ma migliora la liquidità. Proposto dividendo di 0,22 euro

Zignago Vetro

(Teleborsa) -, produttore di contenitori in vetro cavo quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso ilcondel Gruppo pari a 596 milioni di euro, in calo del 3,2% rispetto al 2024. I ricavi realizzatiammontano a 182 milioni, -1,4% a/a e rappresentano il 30,5% del fatturato totale (30% nel 2024).L’è diminuito del 16,7% a 113,5 milioni e rappresenta il 19% dei ricavi (22,1% nel 2024). L’si è contratto del 47,3% a 27,3 milioni e l’incidenza sui ricavi è passata al 4,6% dal 8,4% del 2024.Glirealizzati nel 2025 dal gruppo ammontano a 59,1 milioni, a fronte degli 86,2 milioni nel 2024. Ilgenerato dal Gruppo nell’anno, prima degli investimenti, è pari a +123,9 milioni (+ 90,3 milioni nel 2024); dopo gli investimenti, è pari a 70 milioni ( -1 milione nel 2024). L’al 31 dicembre 2025 scende a 269,8 milioni dai 301,3 milioni di fine 2024, dopo la distribuzione di dividendi per 39,7 milioni ed il pagamento di investimenti per 53,9 milioni.Il Cda ha deliberato di proporre all’Assemblea ordinaria degli Azionisti, convocata per il 28 aprile 2026, la distribuzione di unper ciascuna delle 88.265.288 azioni in circolazione, pari a un monte dividendi di 19,4 milioni, rispetto ai 39,7 milioni distribuiti per l’esercizio 2024. Ildell’utile netto consolidato. La cedola sarà messa in pagamento il 13 maggio.Il Consiglio ha deliberato anche di sottoporre all’Assemblea, previa revoca, per quanto non utilizzato della precedente delibera del 7maggio 2025, l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.In merito all'evoluzione prevedibile della gestione, il management, si legge in una nota della società, "sta attentamentel’evoluzione del mercato caratterizzato dall’e dall’introduzione dicercando dicogliere, laddove presenti, opportunità di crescita in nuove aree di business". E ha aggiunto che il gruppo è impegnato a "mantenere l’equilibrio nella dinamica traattraverso l’efficientamento della capacità produttivaed il controllo dei costi industriali mantenendo tuttavia un buon grado di flessibilità, elementi questi dirimenti per ildel Gruppo e la generazione di liquidità".Seppur le condizioni dei mercati limitano la visibilità sulla ripresa economica, il management ritiene che le "periodo dei contenitori in vetro rimanganoe solidi i fondamentali del Gruppo".