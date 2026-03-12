Milano 10:05
Piazza Affari: calo per Acea

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la multiutility capitolina, che presenta una flessione del 3,75%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Acea, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 22,73 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 23,73. Il peggioramento della società multiservizi è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 22,37.

