Milano 10:05
44.695 -0,17%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 10:05
10.316 -0,37%
Francoforte 10:05
23.586 -0,23%

Piazza Affari: movimento negativo per MFE B

Migliori e peggiori
Piazza Affari: movimento negativo per MFE B
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società media e di comunicazione italiana, che mostra un decremento del 3,69%.

L'andamento di MediaForEurope nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario tecnico di MFE B mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,545 Euro con area di resistenza individuata a quota 3,695. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,485.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```