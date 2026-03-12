Piazza Affari: movimento negativo per MFE B

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società media e di comunicazione italiana
, che mostra un decremento del 3,69%.
L'andamento di MediaForEurope
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di MFE B
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,545 Euro con area di resistenza individuata a quota 3,695. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,485.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)