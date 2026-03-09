Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 20:00
24.624 -0,08%
Dow Jones 20:00
47.115 -0,81%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Piazza Affari: andamento negativo per MFE A

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società media e di comunicazione italiana, in flessione del 3,09% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a MediaForEurope rispetto all'indice di riferimento.


Analizzando lo scenario di MFE A si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,862 Euro. Prima resistenza a 2,918. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,838.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
