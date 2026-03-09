Piazza Affari: andamento negativo per MFE A

società media e di comunicazione italiana

FTSE Italia Mid Cap

MediaForEurope

MFE A

(Teleborsa) - Composto ribasso per la, in flessione del 3,09% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,862 Euro. Prima resistenza a 2,918. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,838.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)