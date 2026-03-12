Milano 12:37
44.632 -0,32%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 12:37
10.342 -0,12%
Francoforte 12:37
23.685 +0,19%

MFE A scivola in fondo al mercato di Piazza Affari

Pressione sulla società media e di comunicazione italiana, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,28%.
