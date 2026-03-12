Milano
12:37
44.632
-0,32%
Nasdaq
11-mar
24.965
0,00%
Dow Jones
11-mar
47.417
-0,61%
Londra
12:37
10.342
-0,12%
Francoforte
12:37
23.685
+0,19%
Giovedì 12 Marzo 2026, ore 12.53
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ MFE A scivola in fondo al mercato di Piazza Affari
MFE A scivola in fondo al mercato di Piazza Affari
Migliori e peggiori
,
In breve
12 marzo 2026 - 12.30
Pressione sulla
società media e di comunicazione italiana
, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,28%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: scambi al rialzo per MFE A
Piazza Affari: andamento negativo per MFE A
Piazza Affari: andamento negativo per MFE A
Piazza Affari: scambi negativi per MFE A
Titoli e Indici
Mfe A
-6,77%
Altre notizie
BFF Bank scivola in fondo al mercato di Piazza Affari
IREN scivola in fondo al mercato di Piazza Affari
Danieli scivola in fondo al mercato di Piazza Affari
BFF Bank scivola in fondo al mercato di Piazza Affari
Piazza Affari: andamento rialzista per MFE A
Piazza Affari: brillante l'andamento di MFE A
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto