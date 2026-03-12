Milano 10:06
Piazza Affari: positiva la giornata per Fincantieri

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit il principale complesso cantieristico al mondo, che lievita dell'1,82%.

L'andamento di Fincantieri nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Fincantieri, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 13,71 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 14,16. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 13,48.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
