Milano 10:07
44.682 -0,20%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 10:07
10.312 -0,40%
Francoforte 10:06
23.578 -0,26%

Piazza Affari: si muove a passi da gigante Leonardo

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che tratta in rialzo del 7,71%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Leonardo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve del contractor italiano nel settore Difesa è in rafforzamento con area di resistenza vista a 66,61 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 62,65. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 70,57.

