Piazza Affari: si muove a passi da gigante Leonardo

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica
, che tratta in rialzo del 7,71%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Leonardo
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve del contractor italiano nel settore Difesa
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 66,61 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 62,65. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 70,57.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)