Prysmian, contratto da 550 milioni di euro con Enedis per sette anni

Prysmian

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha firmato un(2026-2032), inclusi tre anni opzionali, per diventare l'unico fornitore dell'intera gamma di cavi di media tensione.Prysmian è. La firma di questo accordo rafforza l'eccellenza manifatturiera francese di Prysmian, che si impegna a fornire cavi dai propri siti produttivi di Gron (Yonne) e Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne).L'investimento di Enedis comprende cavi specializzati facilmente integrabili nella rete, che permettono di massimizzare l'adozione delle rinnovabili in modo semplice, efficiente e conveniente, riducendo le emissioni complessive di carbonio - ambito in cui la Francia è già leader europeo. Prysmian, adottando inoltre polietilene riciclato per la guaina protettiva, ossia il rivestimento esterno dei cavi. Prysmian conta in Francia oltre 2.500 dipendenti, 4 centri R&D e 9 siti produttivi.