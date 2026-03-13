Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 12/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 marzo

Giornata difficile per il Dow Jones 30, che ha terminato in ribasso a 46.677,9.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 46.323,5. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 47.386,5. Il peggioramento del Dow Jones 30 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 45.969,2.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)