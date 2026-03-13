Analisi Tecnica: GBP/USD del 12/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 marzo
Debole la giornata del 12 marzo per il CABLE, che porta a casa un calo dello 0,30%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1,3306. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1,3414 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1,3261.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)