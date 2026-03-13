Milano 9:18
43.917 -1,21%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 9:18
10.215 -0,88%
23.322 -1,13%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 12/03/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 12 marzo

Debole la giornata del 12 marzo per il CABLE, che porta a casa un calo dello 0,30%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1,3306. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1,3414 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1,3261.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
