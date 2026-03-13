Milano 9:20
43.925 -1,19%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 9:20
10.223 -0,80%
23.328 -1,11%

Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,85%

Ibex 35 apre appena sotto la parità a 16.994 Euro

In breve, Finanza
Lieve ribasso per indice azionario della Borsa di Madrid, in flessione dello 0,85%, a quota 16.994 in apertura.
