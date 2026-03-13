Milano 12-mar
44.456 0,00%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 12-mar
10.305 0,00%
Francoforte 12-mar
23.590 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,48%

Hang Seng a 25.593,25 punti

In breve, Finanza
Indice Hang Seng -0,48% a quota 25.593,25 all'apertura pomeridiana.
