CF Industries Holdings, quotazioni in calo a New York

(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati , che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,97%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di CF Industries Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso CF Industries Holdings rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di CF Industries Holdings mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 132,5 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 124,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 140,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```