Fed, Barclays: tagli dei tassi rinviati a causa della guerra in Iran

(Teleborsa) - Gli analisti di Barclays hanno ufficialmente rivisto le loro previsioni sulla politica monetaria della Federal Reserve, posticipando l'atteso allentamento a causa dell'impatto del conflitto in Medio Oriente. "Stiamo spostando i tagli dei tassi previsti da giugno a settembre e da dicembre a marzo 2027", si legge nel report diffuso oggi, che riduce le aspettative a "un solo taglio da 25 punti base per quest'anno e un altro per l'anno prossimo".



La revisione di Barclays è dettata principalmente dal peggioramento del quadro inflazionistico. "Questo cambiamento riflette una revisione al rialzo delle nostre prospettive sull'inflazione PCE e l'aumento dei rischi per l'inflazione headline dovuti alla guerra in Iran". Con il greggio in forte rialzo, Barclays prevede ora che l'inflazione PCE headline toccherà il "3,4% su base annua nel secondo trimestre", restando sopra il 3% per tutto il 2026.



Nonostante i rincari energetici, Barclays non si aspetta nuovi rialzi dei tassi, ma una fase di stallo prolungato. "Riteniamo che i partecipanti al FOMC troveranno difficile acquisire la fiducia che l'inflazione sottostante stia tornando verso l'obiettivo del 2% prima di aver accumulato prove sufficienti della moderazione dell'inflazione core".



Gli analisti citano la posizione del Presidente Powell, ricordando che solo se l'inflazione dovesse scendere stabilmente, "questo sarebbe qualcosa che ci direbbe che possiamo allentare la politica". La nuova tabella di marcia prevede ora un primo taglio al "3,25-3,50% in settembre", seguito da un ulteriore intervento nel marzo 2027 per stabilizzare i tassi verso il target neutrale del 3%.



Il report avverte che i rischi rimangono "bilaterali": se l'inflazione si rivelasse più tenace, Barclays prevede che la Fed potrebbe "ritardare ulteriormente i tagli". Al contrario, se lo shock energetico causasse un aumento improvviso della disoccupazione, il FOMC potrebbe rispondere tagliando "in modo più rapido e aggressivo".

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