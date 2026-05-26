Barclays alza le previsioni sul prezzo del petrolio a medio termine

WTI visto a 80 dollari per il 2027

(Teleborsa) - Barclays ha alzato le previsioni sul prezzo del petrolio a medio termine. Gli analisti sostengono che il progressivo irrigidimento delle condizioni di offerta globale e la crescita contenuta dello shale statunitense stiano preparando il terreno per un prolungato boom di flussi di cassa per le società energetiche focalizzate sul petrolio.



Il broker, inoltre, ha affermato che il mercato sta sottovalutando la durata del periodo di prezzi elevati del petrolio, a seguito delle perturbazioni legate al conflitto in Iran e alla produzione limitata nel Golfo.



La banca ha quindi alzato le previsioni sul prezzo del WTI per il 2027 e il 2028 rispettivamente a 80 e 75 dollari al barile, aumentando anche le proiezioni sul Brent.



(Foto: drpepperscott230 / Pixabay)

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