Francoforte: brillante l'andamento di Flatexdegiro

(Teleborsa) - Balza in avanti Flatexdegiro , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,17%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Flatexdegiro mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,95%, rispetto a -2,1% del MDAX ).





Si indebolisce il quadro tecnico di Flatexdegiro , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 33,06 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 34,24. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 32,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```