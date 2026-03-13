Francoforte: brillante l'andamento di Flatexdegiro
(Teleborsa) - Balza in avanti Flatexdegiro, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,17%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Flatexdegiro mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,95%, rispetto a -2,1% del MDAX).
Si indebolisce il quadro tecnico di Flatexdegiro, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 33,06 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 34,24. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 32,28.
