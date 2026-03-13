Milano 13:19
44.668 +0,48%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 13:19
10.317 +0,11%
Francoforte 13:19
23.599 +0,04%

Francoforte: Gerresheimer scende verso 16,8 Euro

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Gerresheimer scende verso 16,8 Euro
A picco la società di packaging, che presenta un pessimo -6,12%.
Condividi
```