Francoforte: positiva la giornata per Rheinmetall AG
(Teleborsa) - Avanza il produttore di armamenti e componenti per automobili, che guadagna bene, con una variazione del 2,16%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Rheinmetall AG rispetto all'indice di riferimento.
Analizzando lo scenario di Rheinmetall AG si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1.561,3 Euro. Prima resistenza a 1.596,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1.538,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
