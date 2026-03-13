Francoforte: positiva la giornata per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Avanza il produttore di armamenti e componenti per automobili , che guadagna bene, con una variazione del 2,16%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Rheinmetall AG rispetto all'indice di riferimento.





Analizzando lo scenario di Rheinmetall AG si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1.561,3 Euro. Prima resistenza a 1.596,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1.538,7.



