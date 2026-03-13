Francoforte: rosso per Siemens

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia elettronica tedesca , che tratta con una perdita dell'1,82%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il DAX su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Lo scenario di breve periodo di Siemens evidenzia un declino dei corsi verso area 219,9 Euro con prima area di resistenza vista a 221,2. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 219,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



