Francoforte: scambi al rialzo per Continental

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto , che tratta in utile del 2,10% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Continental , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo del produttore di pneumatici evidenzia un declino dei corsi verso area 61,73 Euro con prima area di resistenza vista a 63,77. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 60,37.



