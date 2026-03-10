Francoforte: in forte denaro Continental

compagnia tedesca produttrice di componentistica auto

DAX

Continental

indice della Borsa di Francoforte

produttore di pneumatici

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la, che tratta in rialzo del 4,83%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico delmostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 63,32 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 64,26. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 62,86.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)