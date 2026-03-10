Milano 13:37
Francoforte: in forte denaro Continental

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, che tratta in rialzo del 4,83%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Continental rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico del produttore di pneumatici mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 63,32 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 64,26. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 62,86.

