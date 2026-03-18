Verbund, risultati 2025 in calo a doppia cifra causa produzione idroelettrica e tassa extraprofitti

(Teleborsa) - Verbund , il maggiore produttore di energia elettrica dell’Austria, ha archiviato il 2025 con risultati inferiori all'esercizio precedente a causa della significativa riduzione della produzione di energia elettrica da fonti idroelettriche e degli effetti negativi dell'estensione della tassa sugli extraprofitti in Austria.



L'EBITDA è diminuito del 21,3% su base annua, attestandosi a 2.737,5 milioni di euro. Il risultato di gruppo è calato del 20,6%, raggiungendo 1.489,4 milioni, mentre il risultato di gruppo, al netto degli effetti non ricorrenti, si è attestato a 1.472,1 milioni, in calo del 25,5% rispetto al 2024.



La produzione totale degli impianti idroelettrici è calata di 8.078 GWh, pari al 24,2%, attestandosi a 25.370 GWh. A causa della minore disponibilità di vento e della minore radiazione solare globale, anche la produzione di energia elettrica da impianti eolici e fotovoltaici – e quindi i nuovi impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel loro complesso – è diminuita.



I risultati sono stati inoltre influenzati negativamente dalle spese relative alle misure di tassazione degli extraprofitti, che in Austria sono ammontate a 135,9 milioni di euro nel periodo di riferimento 2025.



Al contrario, i risultati sono stati influenzati positivamente dal maggiore contributo temporaneo di ricavi derivante dalla rete elettrica, in parte dovuto a maggiori introiti dalle aste per le capacità di trasmissione transfrontaliere, sebbene tale contributo verrà assorbito nei periodi successivi a causa di obblighi normativi. Anche il segmento Vendite ha registrato una buona performance, in parte grazie alla stabilizzazione del business con i clienti finali.



Il flusso di cassa operativo è sceso del 40,9% a 1,92 miliardi di euro. Il flusso di cassa libero dopo i dividendi è passato da positivo a 144,8 milioni di euro a negativo per 792,7 milioni. Il debito netto è salito a 2,82 miliardi di euro, portando il rapporto debito netto/EBITDA a 1 volta da 0,6 volte.



La società ha proposto un dividendo totale di 3,15 euro per azione, di cui 2 euro ordinari più 1,15 euro di dividendo straordinario per un valore di circa 400 milioni di euro, portando il payout ratio al 74,3% dell’utile netto rettificato dal 49,2% del 2024, quando non fu pagato alcun dividendo straordinario.



Per il 2026 Verbund prevede un EBITDA compreso tra circa 2.000 e 2.500 milioni e un risultato di gruppo compreso tra circa 900 e 1.200 milioni. Il payout ratio previsto per il 2026 è compreso tra il 45% e il 55% del risultato di gruppo, stimato tra circa 900 e 1.200 milioni di euro, al netto degli effetti non ricorrenti.

Condividi

```