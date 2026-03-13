Londra: rosso per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Ribasso per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo , che presenta una flessione del 2,87%.



La tendenza ad una settimana di JD Sports Fashion è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di JD Sports Fashion segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,7175 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,7331. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,7119.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```